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Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

 Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

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0:30   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна начать сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

Украина должна сотрудничать с Международным валютным фондом только на собственных условиях, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, когда на Украине решался вопрос о декларировании личных доходов госслужащих, то МВФ выставлял различные требования. Также к требованиям  относились цены на газ,а также стоимость энергоресурсов и их внутренняя реализация.

Медведчук заявил, что Киев никак не может идти по пути согласия и эффективного сотрудничества с МВФ с точки зрения самого фонда, а не интересов Украины.

Оппозиционный депутат заявил, что позиция в сотрудничестве с МВФ должна быть одна, на условиях Киева. При этом он отметил, что полный отказ от сотрудничества будет контрпродуктивным.

Также Медведчук заявил, что если выходить из сотрудничества с МВФ, то делать это постепенно. По его словам, для привлечения инвесторов нужно не разывать отношения с МВФ, а прекратить боевые действия в Донбассе.

Миссия МВФ начала свою работу на Украине во вторник. Ожидается, что представители фонда оценят выполнение Киевом требований.

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Автор: Олег Королев
#украина #мвф

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