США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

Двое сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации Объединенных Наций, якобы причастности к деятельности, которая наносит вред национальной безопасности США, выдворяются за пределы Соединенных Штатов.

Об этом в четверг в своем микроблоге Twitter сообщила глава пресс-службы Государственного департамета Морган Ортэгус.

«После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, [они] также ограничены в пребывании на Манхэттене», - написала Ортэгус.

Имена кубинских дипломатов, обвиняемых Вашингтоном в некой вредоносной деятельности, на данный момент не разглашаются.