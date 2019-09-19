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 Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

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США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

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23:12   19 Сентября 2019
Весь мир

США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

Двое сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации Объединенных Наций, якобы причастности к деятельности, которая наносит вред национальной безопасности США, выдворяются за пределы Соединенных Штатов.

Об этом в четверг в своем микроблоге Twitter сообщила глава пресс-службы Государственного департамета Морган Ортэгус.

«После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, [они] также ограничены в пребывании на Манхэттене», - написала Ортэгус.

Имена кубинских дипломатов, обвиняемых Вашингтоном в некой вредоносной деятельности, на данный момент не разглашаются.

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Автор: Александр Люблинский
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