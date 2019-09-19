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Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

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22:59   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Правоохранительные органы Киева проверяют информацию о минировании нескольких мостов через Днепр, родильных домов и торговых центров. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Сообщение о минировании поступило в четверг, 19 сентября, вечером на электронную почту СБУ. К работе подключили взрывотехников и кинологов, а также киберполицию, которая пытается установить адресата.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало добавил, что специалисты проводят проверку на мостах, не перекрыв движение.

В МВД Украины уточнили, что проверяются 11 детсадов, восемь медучреждений, 20 жилых домов, столичные мосты, семь госучреждений, торгово-развлекательные центры.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #киев #полиция #минирование

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