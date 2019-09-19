Рогозин допустил, что в 2021-2023 годах на МКС может отправиться турецкий космонавт 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что, возможно, турецкий космонавт сможет отправиться на Международную космическую станцию с 2021 по 2023 год.

Об этом Рогозин заявил в четверг вечером, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. При этом он отметил, что вопрос об отправке турецкого космонавта на орбиту окончательно еще не решен.

По словам главы Роскосмоса, в августе текущего года на Международном авиакосмическом салоне развитие российско-турецкого сотрудничества в космической области получило «мощный импульс» - он сам в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему подготовить турецкого космонавта, приурочив его отправку на МКС к юбилею образования Республики. При этом Рогозин отметил, что турецкий специалист будет не астронавтом, а именно космонавтом.