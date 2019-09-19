Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

 Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном

Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

 Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними
США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

 Рогозин допустил, что в 2021-2023 годах на МКС может отправиться турецкий космонавт

Рогозин допустил, что в 2021-2023 годах на МКС может отправиться турецкий космонавт
Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

 Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном

Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

 Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними
США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

США выдворяют из страны двух сотрудников постпредства Кубы при ООН

 Рогозин допустил, что в 2021-2023 годах на МКС может отправиться турецкий космонавт

Рогозин допустил, что в 2021-2023 годах на МКС может отправиться турецкий космонавт
22:08   19 Сентября 2019
Весь мир

Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

Автобус подорвался на взрывном устройстве, заложенном на трассе в северной части провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

В результате взрыва на месте погибли пять человек и 20 получили ранения различной степени тяжести. Об этом, ссылаясь на местный источник сообщает информационное агентство САБА, подконтрольное хуситскому повстанческому движению «Ансар Алла».

Как отмечается, взрывное устройство сработало при наезде на него автобуса с пассажирами. Часть пострадавших, по оценкам врачей, находятся в тяжелом состоянии, поэтому, возможно, озвученное количество жертв не является окончательным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #автобус #происшествия #чп #повстанцы #йемен #весь мир #хуситы #повстанцы-хуситы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...