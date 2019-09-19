Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

Автобус подорвался на взрывном устройстве, заложенном на трассе в северной части провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

В результате взрыва на месте погибли пять человек и 20 получили ранения различной степени тяжести. Об этом, ссылаясь на местный источник сообщает информационное агентство САБА, подконтрольное хуситскому повстанческому движению «Ансар Алла».

Как отмечается, взрывное устройство сработало при наезде на него автобуса с пассажирами. Часть пострадавших, по оценкам врачей, находятся в тяжелом состоянии, поэтому, возможно, озвученное количество жертв не является окончательным.