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 Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном

Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

Полиция Киева проверяет информацию о минировании нескольких мостов, роддомов и ТЦ

 Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними
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22:24   19 Сентября 2019
Весь мир

Мадуро считает, что Трамп испытывает особую ненависть к венесуэльцам

Мадуро считает, что Трамп испытывает особую ненависть к венесуэльцам

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что американский президент Дональд Трамп ненавидит латиноамериканцев, а особую ненависть испытывает к народу Боливарианской республики.

Речь об этом зашла в четверг, 19 сентября, в программе Рафаэля Корреа на RT.

«Я открыто говорю это здесь, на твоей столь авторитетной программе: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом», — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что сравнивает происходящее с эпохой Гитлера и с тем, что нацистский лидер пытался сделать с некоторыми народами.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #трамп #венесуэла #мадуро

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