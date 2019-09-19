Мадуро считает, что Трамп испытывает особую ненависть к венесуэльцам

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что американский президент Дональд Трамп ненавидит латиноамериканцев, а особую ненависть испытывает к народу Боливарианской республики.

Речь об этом зашла в четверг, 19 сентября, в программе Рафаэля Корреа на RT.

«Я открыто говорю это здесь, на твоей столь авторитетной программе: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом», — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что сравнивает происходящее с эпохой Гитлера и с тем, что нацистский лидер пытался сделать с некоторыми народами.