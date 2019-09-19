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Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

 Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном

Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

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Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

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22:01   19 Сентября 2019
Россия

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Этап вооруженного противостояния в Сирии завершен, но террористы продолжают войну, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.

Небензя уточнил, что действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к процессу прекращения вооруженной эскалации.

«Единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, — это террористы», — сказал Небензя.

Представитель РФ при ООН отметил, что попытки покрывать вооруженных боевиков в Сирии или представлять их в качестве «дерадикализовавшейся оппозиции» недопустимы.

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Ранее Германия, Бельгия и Кувейт представили Совету безопасности проект резолюции по сирийскому Идлибу. В нем всем сторонам конфликта предлагается прекратить огонь 21 сентября в полдень по местному времени, а также проявить уважение к предоставлению гуманитарной помощи. В четверг Совбез ООН не принял проект из-за того, что РФ и Китай проголосовали против. Москва и Пекин представили свой вариант резолюции, но против проголосовали США, Франция, Великобритания и некоторые другие члены Совета.

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Автор: Тимофей Булочкин
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