Россия с партнерами в рамках учений «Центр-2019» отрабатывают борьбу с террористами

Военные из России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая принимают участие в масштабных учениях «Центр-2019», проходящих в Оренбургской области.

Как сообщает в четверг вечером Федеральное агентство новостей (ФАН), легенда учения заключается в том, что радикальные исламисты с территории вымышленного государства в Центрально-азиатском регионе проникли в соседние страны, при этом Россия, совместно с дружественными государствами противостоит распространению террористической угрозы.

«Подобные учения усиливают взаимодоверие. Ну и, конечно же, помогают нам активно реагировать вместе с другими странами на угрозы миру в регионе», - заявил командующий китайской группировкой войск Лю Сяоу.

По словам командующего Центрального военного округа ВС России Александра Лапина, военные разных стран в ходе учений научились преодолевать языковой барьер и лучше понимать друг друга.

«Неизменной остается цель нашей служебной и боевой деятельности — борьба со злом мирового масштаба: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», - подчеркнул Лапин.

Главной целью военных учений «Центр-2019» с привлечением иностранных военных является содействие дальнейшему развитию укрепления взаимодействия и сотрудничества в военной сфере между Россией и союзными государствами. При помощи подобных учений государства имеют возможность отрабатывать военные техники и становиться мощной боевой машиной, способной защитить свой народ и территорию.