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Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

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 Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном

Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

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 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

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Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

 Россия с партнерами в рамках учений «Центр-2019» отрабатывают борьбу с террористами

Россия с партнерами в рамках учений «Центр-2019» отрабатывают борьбу с террористами
21:58   19 Сентября 2019
Весь мир

Россия с партнерами в рамках учений «Центр-2019» отрабатывают борьбу с террористами

Россия с партнерами в рамках учений «Центр-2019» отрабатывают борьбу с террористами

Военные из России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая принимают участие в масштабных учениях «Центр-2019», проходящих в Оренбургской области.

Как сообщает в четверг вечером Федеральное агентство новостей (ФАН), легенда учения заключается в том, что радикальные исламисты с территории вымышленного государства в Центрально-азиатском регионе проникли в соседние страны, при этом Россия, совместно с дружественными государствами противостоит распространению террористической угрозы.

«Подобные учения усиливают взаимодоверие. Ну и, конечно же, помогают нам активно реагировать вместе с другими странами на угрозы миру в регионе», - заявил командующий китайской группировкой войск Лю Сяоу.

По словам командующего Центрального военного округа ВС России Александра Лапина, военные разных стран в ходе учений научились преодолевать языковой барьер и лучше понимать друг друга.

«Неизменной остается цель нашей служебной и боевой деятельности — борьба со злом мирового масштаба: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», - подчеркнул Лапин.

Главной целью военных учений «Центр-2019» с привлечением иностранных военных является содействие дальнейшему развитию укрепления взаимодействия и сотрудничества в военной сфере между Россией и союзными государствами. При помощи подобных учений государства имеют возможность отрабатывать военные техники и становиться мощной боевой машиной, способной защитить свой народ и территорию.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #учения #весь мир #борьба с терроризмом #военные учения #союзники #центр-2019

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