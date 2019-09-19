Суд назначил Жданову 8 суток ареста за организацию массовых беспорядков

Мещанский районный суд постановил арестовать директора «ФБК» Ивана Жданова на восемь суток.

Суд признал, что Жданов отбыл из постановленного десятисуточного ареста всего двое суток, после чего арест был прерван. Он продолжит отсиживать срок в спецприёмнике №2 в Мневниках.

Напомним, в четверг днем полицейские задержали в Москве Жданова после появившихся в СМИ августовских сообщений о том, что директор «ФБК» сбежал из России. До этого 11 августа Жданов получил еще 10 суток административного ареста за организацию массовых беспорядков. Предыдущий срок ареста в 15 суток также был назначен Жданову 27 июля по аналогичному обвинению.

После того, как соратник Алексея Навального Жданов был отпущен из полицейского участка на несколько часов, он сбежал из страны, рассказав об этом в соцсетях. Тогда же он заявил о прекращении голодовки. Юрист надеялся «отсидеть» свой срок на отдыхе заграницей, надеясь, что установленное судом время ареста будет идти, пока его нет в РФ. Юристы предупреждали Жданова, что подобным образом российское законодательство не работает и не предусматривает отбывание срока в другой стране, но сотрудник «ФБК» не спешил возвращаться.