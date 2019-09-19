Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая

Совбез ООН не принял резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, поскольку два постоянных члена — Россия и Китай — выступили против.

Документ предполагает, что все конфликтующие стороны прекратят огонь в полдень 21 сентября. Его поддержали 12 стран, среди которых США, Франция, Британия, Доминикана, Кот-д'Ивуар, Польша, Перу, Южная Африка и Индонезия.

Россия и Китай представили свой вариант резолюции, согласно которой перемирие в Идлибе наступит в полночь 20 сентября. В документе говорится о беспокойстве в связи с расхождением данных, которые получает ООН об объектах, попадающих под деконфликтинг в Идлибе. Также в нем отмечается, что нельзя распространять режим прекращения огня на операции против террористов.