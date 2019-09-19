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Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

Постпред РФ в ООН заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в САР

 Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном

Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

Пять человек погибли в Йемене в результате взрыва автобуса

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21:27   19 Сентября 2019
Весь мир

Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая

Совбез ООН не принял резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая

Совбез ООН не принял резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, поскольку два постоянных члена — Россия и Китай — выступили против. 

Документ предполагает, что все конфликтующие стороны прекратят огонь в полдень 21 сентября. Его поддержали 12 стран, среди которых США, Франция, Британия, Доминикана, Кот-д'Ивуар, Польша, Перу, Южная Африка и Индонезия.

Россия и Китай представили свой вариант резолюции, согласно которой перемирие в Идлибе наступит в полночь 20 сентября. В документе говорится о беспокойстве в связи с расхождением данных, которые получает ООН об объектах, попадающих под деконфликтинг в Идлибе. Также в нем отмечается, что нельзя распространять режим прекращения огня на операции против террористов.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #политика #совбез оон

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