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 Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном

Пожар вспыхнул в торговом центре в Грозном
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

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20:57   19 Сентября 2019
Россия

Малофеев заявил, что позиция РПЦ по украинской автокефалии «самая правильная»

Малофеев заявил, что позиция РПЦ по украинской автокефалии «самая правильная»

Замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев прокомментировал будущее заседание Архиерейского собора по проблеме предоставления автокефалии Украине: по его мнению, влияние США во Вселенском патриархате «абсолютно тотально». Его цитирует телеканал «Царьград».

Малофеев подчеркнул, что если Элладская Церковь признает украинских раскольников, то станет первой из всех автокефальных Поместных Церквей, кроме Константинопольского патриархата, принявшей такое решение.

«До сей поры, несмотря на греческую солидарность, никто не признал. Более того, Александрийский Патриарх, Тринадцатый апостол, Судия Вселенной, как звучит его официальный титул, приезжал в Одессу и служил там с Агафангелом, митрополитом Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) и заявлял о том, что это — единственная Церковь», — отметил Малофеев, добавив, что если признание украинской автокефалии все-таки произойдет в октябре, то «это будет очень печально».

Он отметил, что в этом вопросе важна позиция, занятая Патриархом и всей Русской Православной Церковью, потому что «она самая правильная».

Малофеев заявил, что позиция РПЦ по украинской автокефалии «самая правильная»

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #рпц

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