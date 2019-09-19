Сирийцы рассказали о пытках, применяемых боевиками, орудующими в Идлибе

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала свидетельства людей, попавших в плен к боевикам-исламистам, орудующим в сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что жертвами идлибских боевиков стали не только военные Сирийской арабской армии (САА), воюющие с террористами, но и простые мирные сирийцы. Местных жителей убивали за несоблюдение введенных джихажистами «законов» или же за иное вероисповедание. Многие сирийцы пострадали от рук террористов в том числе из-за надуманных обвинений в шпионаже в пользу САА.

Как заявляли сирийские граждане, вырвавшиеся из плена исламистов, боевики пытали мирных людей, чтобы получить от них какую-либо информацию либо же просто ради «развлечения». К похищенным террористы применяли пытки с избиениями, привязывали задержанных к металлическим кроватям и поливали холодной водой, подвешивали публично на столбах вниз головой и избивали на глазах местных жителей. Об этом сообщала правозащитная организация Human Rights Watch.