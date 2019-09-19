Олаф из «Холодного сердца» заявил, что ему одинаково весело смешить детей и есть их

Актер Джош Гад сыграл одну из ролей в фильме «Маленькие чудовища». Сюжет разворачивается в мире, в котором распространился зомби-вирус. В одном из интервью Гад рассказал, что смешить детей и есть их — «одинаково весело», пишет «360».

Персонаж Гада — звезда детского телешоу. Он встречает школьников в летнем лагере «Долина удовольствий», в который их привозит учительница. Показавшийся милым и добродушным, персонаж Гада оказывается ужасным трусом. Судя по трейлеру, в какой-то момент он выхватывает ребенка из толпы обратившихся и откусывает от него кусочек.

В одном из интервью актер ответил на вопрос, что ему больше по нраву — есть детей или смешить их.