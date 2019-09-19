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Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

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19:57   19 Сентября 2019
Россия

Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

Делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым посетит «Петербургские встречи в Таллине», запланированные с 26 по 28 сентября. Об этом сообщают Невские Новости со ссылкой на слова вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева.

Возглавляемая Бегловым делегация встретится с мэром Таллина Михаилом Кылвартом, чтобы обсудить развитие городской инфраструктуры и дальнейшее сотрудничество Петербурга и Таллина. Также состоятся рабочие встречи по вопросам здравоохранения, образования, культуры, защиты памятников архитектуры и экологии.

Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

Важной частью встреч Петербурга и Таллина станут культурные мероприятия, подчеркнул Белобровцев: в эти дни в эстонской столице выступит джазовый музыкант Давид Голощекин, «Терем Квартет» и другие деятели культуры.

В среду 18 сентября прошла церемония инаугурации избранного губернатора Петербурга Александра Беглова. Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за внимание к Петербургу и поблагодарил экс-губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко.

Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

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Автор: Тимофей Булочкин
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