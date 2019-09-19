Генпрокуратура заявила, что приговор Устинову подлежит изменению

Приговор Павлу Устинову подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного «чрезмерно сурового» наказания, заявили в Генпрокуратуре РФ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя ГП РФ Александра Куренного.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к представителю власти во время несанкционированного митинга в Москве 3 августа. Суд не приобщил к делу видеоматериалы с задержанием Устинова, предоставленные стороной защиты.

В заявлении Куренного отмечается, что Генпрокуратура «не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий», но настаивает на изменении приговора из-за несправедливо чрезмерной суровости наказания.

«Генеральная прокуратура РФ просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы», — сообщил Куренной.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов оценил приговор Устинова, отметив, что ему стоит дать «максимум год условно», отметив, что «перевел» бы срок Устинова на Владислава Синицу, получившего пять лет колонии за пост в Twitter с призывом убивать детей силовиков.