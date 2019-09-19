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 Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения

Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения
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19:42   19 Сентября 2019
Россия

Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения

Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения

Глава государства Владимир Путин заявил, что в рамках программы импортозамещения удалось обеспечить технологическую независимость более 350 наименований российского вооружения и техники.

Речь об этом зашла в четверг, 19 сентября, на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Российский лидер отметил, что удалось добиться ощутимых успехов в сфере ОПК в рамках направления импортозамещения. В частности, по его словам, возросла роль российской электронной компонентной базы в новейших образцах вооружений.

Кроме того, организовано производство двигателей для вертолетов и кораблей российского флота. Вскоре на заводах можно будет ремонтировать двигатели для самолетов Ан-124.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #импортозамещение #вооружение #впк

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