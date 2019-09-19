Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения

Глава государства Владимир Путин заявил, что в рамках программы импортозамещения удалось обеспечить технологическую независимость более 350 наименований российского вооружения и техники.

Речь об этом зашла в четверг, 19 сентября, на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Российский лидер отметил, что удалось добиться ощутимых успехов в сфере ОПК в рамках направления импортозамещения. В частности, по его словам, возросла роль российской электронной компонентной базы в новейших образцах вооружений.

Кроме того, организовано производство двигателей для вертолетов и кораблей российского флота. Вскоре на заводах можно будет ремонтировать двигатели для самолетов Ан-124.