Суд ликвидировал ТСЖ, отдавшее Навальному подвал на Рождественском проспекте

Суд ликвидировал ТСЖ, сдававшее подвал дома под центр сбора подписей блогера Алексея Навального на Рождественском бульваре. Об этом сообщает Nation News.

Московская Жилинспекция подала иск о ликвидации товарищества собственников жилья после того, как ТСЖ сдало в аренду «навальнистам» подвал жилого дома, находящийся в общедолевой собственности жильцов. В подвале соратники Навального организовали «Центр сбора подписей» для экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В пятницу 20 сентября ТСЖ будет оспаривать вердикт о ликвидации товарищества в Мосгорсуде. Напомним, ранее жители дома, в подвале которого располагался штаб Навального, обратились в полицию, заявив, что сдаваемое в аренду от имени ТСЖ помещение принадлежит всем жильцам. Некоторые из жителей утверждали, что сдача подвала в аренду Навальному — личная инициатива председателя ТСЖ дома Михаила Шульмана, при этом у жильцов дома разрешение на размещение в подвале некого «Центра сбора подписей» никто не спрашивал.

Ранее политолог отмечал, что сбор подписей в подвале организовано с нарушением Избирательного кодекса Москвы: помещение не было оплачено из фонда одного из самовыдвиженцев и предоставлено без оформления, что нарушает законодательство.