Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

 Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения

Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Сирийцы рассказали о пытках, применяемых боевиками, орудующими в Идлибе

Сирийцы рассказали о пытках, применяемых боевиками, орудующими в Идлибе

 Олаф из «Холодного сердца» заявил, что ему одинаково весело смешить детей и есть их

Олаф из «Холодного сердца» заявил, что ему одинаково весело смешить детей и есть их
Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

Беглов встретится с мэром Таллина на «Петербургских встречах» в Эстонии

 Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения

Обеспечена технологическая независимость по 350 образцам российского вооружения
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Сирийцы рассказали о пытках, применяемых боевиками, орудующими в Идлибе

Сирийцы рассказали о пытках, применяемых боевиками, орудующими в Идлибе

 Олаф из «Холодного сердца» заявил, что ему одинаково весело смешить детей и есть их

Олаф из «Холодного сердца» заявил, что ему одинаково весело смешить детей и есть их
19:10   19 Сентября 2019
Россия

Путин присвоил сенатору Николаю Рыжкову звание Героя труда

Путин присвоил сенатору Николаю Рыжкову звание Героя труда

Глава государства Владимир Путин удостоил государственных наград членов Совфеда РФ, в частности присвоил звание Героя труда РФ экс-председателю Совмина СССР, сенатору Николаю Рыжкову. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Ордена Александра Невского удостоились Олег Морозов, Виктор Озеров и Любовь Глебова за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Сенаторы Татьяна Гигель и Сергей Лукин награждены орденом Дружбы. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручат сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #совфед #госнаграды #герой труда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...