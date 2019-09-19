Путин присвоил сенатору Николаю Рыжкову звание Героя труда

Глава государства Владимир Путин удостоил государственных наград членов Совфеда РФ, в частности присвоил звание Героя труда РФ экс-председателю Совмина СССР, сенатору Николаю Рыжкову. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Ордена Александра Невского удостоились Олег Морозов, Виктор Озеров и Любовь Глебова за вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Сенаторы Татьяна Гигель и Сергей Лукин награждены орденом Дружбы. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручат сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.