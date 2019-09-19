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Путин наградил руководителя Центра «Амурский тигр» Орденом Дружбы

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18:41   19 Сентября 2019
Россия

Путин наградил руководителя Центра «Амурский тигр» Орденом Дружбы

Путин наградил руководителя Центра «Амурский тигр» Орденом Дружбы

Глава государства Владимир Путин вручил Орден Дружбы главе Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра Сергею Арамилеву. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров наградить Орденом Дружбы Арамилева Сергея Владимировича — генерального директора автономной некоммерческой организации «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра», — сказано в документе.

Центр «Амурский тигр» учредило Русское географическое общество. Инициатором создания организации стал президент РФ. В стенах центра специалисты изучают амурского тигра, предпринимают необходимые меры, чтобы сохранить и увеличить его популяцию.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу. По данным на осень 2019 года, общая численность амурских тигров в России составляет 580-600 особей.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #амурский тигр #орден дружбы

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