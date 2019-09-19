Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в больнице в Саудовской Аравии на 83 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Покойный возглавлял Тунис с 1987 года до своего свержения в 2011 году в ходе «жасминовой революции». Последние годы жизни он провел в Саудовской Аравии. Напомним, 15 сентября в Тунисе завершился первый тур президентских выборов, где приняли участие 26 кандидатов в президенты. В среду сообщалось, что во второй тур вышли Каис Саид и Набиль Каруи — 18,4% и 15,6%, соответственно. Саид — профессор права и эксперт по конституции Туниса, а Каруи — тунисский медиа-магнат, обвиняемый в отмывании денег и уклонении от налогов: сейчас он под арестом.

Несмотря на то, что эти выборы стали вторыми демократическими выборами после 2011 года, большинство тунисцев недовольны итогами работы руководства страны за последние восемь лет. Они сообщали о попытках политических партий удержать свои должности и отметили стремительный рост коррупции и безработицы в Тунисе.

Не менее важным для жителей Туниса стал и вопрос безопасности в стране после масштабных террористических атак, произошедших в последнее время. В некоторых из них пострадали иностранные туристы. Так недавно в провинции Татавин арестовали вооруженных контрабандистов, нападавших на местных полицейских.