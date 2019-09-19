ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил Законодательному собранию города десять кандидатур на должность вице-губернатора, сообщили «Невские новости».
Так, в списке значатся:
- Руководитель исполнительного органа государственной власти Северной столицы, который отвечает за организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение работы главы и правительства, Любовь Совершаева;
- Ответственный по вопросам инвестиционной политики, транспорта и меры в интересах развития Арктической зоны Эдуард Батанов;
- Ответственный за сферу ЖКХ и проведение госполитики Петербурга Николай Бондаренко;
- Ответственная за земельно-имущественный сектор, вопросы экономического развития и стратегического планирования Евгения Елина;
- Ответственный за вопросы общего и среднего профессионального образования, культуры, спорта и экологии Владимир Кириллов;
- Отвечающий за решение вопросов профессионального образования и научной политики Владимир Княгинин;
- Отвечающий за архитектуру, реконструкцию, капитальное строительство и градостроительство Николай Линченко;
- Ответственный за внешние связи, архивное дело, записи актов гражданского состояния, туризм и надзор за техническим состоянием техники Олег Макаров;
- Отвечающая за социальную и трудовую сферы, а также за здравоохранение Анна Митянина;
- Ответственный в сфере энергетики и тарифного урегулирования Максим Шаскольский.
Издание отмечает, что состав заместителей главы Петербурга сохранился без изменений, но парламентарии должны вновь проголосовать. Ожидается, что процедура состоится 25 сентября, в среду.