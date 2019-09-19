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ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга
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18:27   19 Сентября 2019
Россия

ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга

ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил Законодательному собранию города десять кандидатур на должность вице-губернатора, сообщили «Невские новости».

Так, в списке значатся: 

  • Руководитель исполнительного органа государственной власти Северной столицы, который отвечает за организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение работы главы и правительства, Любовь Совершаева;
  • Ответственный по вопросам инвестиционной политики, транспорта и меры в интересах развития Арктической зоны Эдуард Батанов;
  • Ответственный за сферу ЖКХ и проведение госполитики Петербурга Николай Бондаренко;
  • Ответственная за земельно-имущественный сектор, вопросы экономического развития и стратегического планирования Евгения Елина;
  • Ответственный за вопросы общего и среднего профессионального образования, культуры, спорта и экологии Владимир Кириллов;
  • Отвечающий за решение вопросов профессионального образования и научной политики Владимир Княгинин;
  • Отвечающий за архитектуру, реконструкцию, капитальное строительство и градостроительство Николай Линченко;
  • Ответственный за внешние связи, архивное дело, записи актов гражданского состояния, туризм и надзор за техническим состоянием техники Олег Макаров;
  • Отвечающая за социальную и трудовую сферы, а также за здравоохранение Анна Митянина;
  • Ответственный в сфере энергетики и тарифного урегулирования Максим Шаскольский.

ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга

Издание отмечает, что состав заместителей главы Петербурга сохранился без изменений, но парламентарии должны вновь проголосовать. Ожидается, что процедура состоится 25 сентября, в среду.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #кандидатура #вице-губернатор

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