ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил Законодательному собранию города десять кандидатур на должность вице-губернатора, сообщили «Невские новости».

Так, в списке значатся:

Руководитель исполнительного органа государственной власти Северной столицы, который отвечает за организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение работы главы и правительства, Любовь Совершаева;

Ответственный по вопросам инвестиционной политики, транспорта и меры в интересах развития Арктической зоны Эдуард Батанов;

Ответственный за сферу ЖКХ и проведение госполитики Петербурга Николай Бондаренко;

Ответственная за земельно-имущественный сектор, вопросы экономического развития и стратегического планирования Евгения Елина;

Ответственный за вопросы общего и среднего профессионального образования, культуры, спорта и экологии Владимир Кириллов;

Отвечающий за решение вопросов профессионального образования и научной политики Владимир Княгинин;

Отвечающий за архитектуру, реконструкцию, капитальное строительство и градостроительство Николай Линченко;

Ответственный за внешние связи, архивное дело, записи актов гражданского состояния, туризм и надзор за техническим состоянием техники Олег Макаров;

Отвечающая за социальную и трудовую сферы, а также за здравоохранение Анна Митянина;

Ответственный в сфере энергетики и тарифного урегулирования Максим Шаскольский.

Издание отмечает, что состав заместителей главы Петербурга сохранился без изменений, но парламентарии должны вновь проголосовать. Ожидается, что процедура состоится 25 сентября, в среду.