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ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
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18:13   19 Сентября 2019
Россия

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа.

По его словам, Москва может бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет.

Новак отметил, что в следующем году Россия планирует поставить европейским партнерам весь объем газа, который содержится в контрактах. Министр назвал прошедшие консультации конструктивными, подчеркнув позитивный настрой на встрече.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #новак #газ

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