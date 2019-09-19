Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа.

По его словам, Москва может бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет.

Новак отметил, что в следующем году Россия планирует поставить европейским партнерам весь объем газа, который содержится в контрактах. Министр назвал прошедшие консультации конструктивными, подчеркнув позитивный настрой на встрече.