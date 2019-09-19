Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин наградил руководителя Центра «Амурский тигр» Орденом Дружбы

Путин наградил руководителя Центра «Амурский тигр» Орденом Дружбы

 ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга

ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Путин наградил руководителя Центра «Амурский тигр» Орденом Дружбы

Путин наградил руководителя Центра «Амурский тигр» Орденом Дружбы

 ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга

ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

18:13   19 Сентября 2019
Россия

Путин посетил юношеский технопарк «Академия «Калашников» в Ижевске

Путин посетил юношеский технопарк «Академия «Калашников» в Ижевске

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 19 сентября, посетил юношеский технопарк «Академия «Калашников» в Ижевске. Президенту РФ рассказали о разработках технопарка в области робототехники и промышленного дизайна.

В рамках мероприятий, которые посвятили профессиональному празднику работников оборонной промышленности — Дню оружейника, Владимир Путин выступил на пленарном заседании второго Всероссийского форума оружейников, после чего приехал в технопарк «Калашников». Владимир Путин посмотрел два класса, где президенту продемонстрировали разработки в робототехнике и промышленном дизайне.

В 2019 году юношеский технопарк обучит промышленному дизайну, IТ, робототехнике, мехатронике и нейролаборатории, а в 2020 году — по направлению АЭРО. Удмуртское правительство, федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» и «Концерн «Калашников» подписали соглашение о технопарке 27 июня 2017 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#путин #академия #удмуртия #калашников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...