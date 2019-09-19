Путин посетил юношеский технопарк «Академия «Калашников» в Ижевске

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 19 сентября, посетил юношеский технопарк «Академия «Калашников» в Ижевске. Президенту РФ рассказали о разработках технопарка в области робототехники и промышленного дизайна.

В рамках мероприятий, которые посвятили профессиональному празднику работников оборонной промышленности — Дню оружейника, Владимир Путин выступил на пленарном заседании второго Всероссийского форума оружейников, после чего приехал в технопарк «Калашников». Владимир Путин посмотрел два класса, где президенту продемонстрировали разработки в робототехнике и промышленном дизайне.

В 2019 году юношеский технопарк обучит промышленному дизайну, IТ, робототехнике, мехатронике и нейролаборатории, а в 2020 году — по направлению АЭРО. Удмуртское правительство, федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» и «Концерн «Калашников» подписали соглашение о технопарке 27 июня 2017 года.