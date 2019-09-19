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18:10   19 Сентября 2019
Россия

Путин сократил трудовой стаж для получения российского паспорта

Путин сократил трудовой стаж для получения российского паспорта

Президент РФ Владимир Путин указом сократил с трех лет до одного года трудовой стаж, необходимый высококвалифицированным иностранным гражданам для получения гражданства России. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее в Госдуме предлагали сократить срок, в течении которого высококвалифицированные иностранцы могут получить паспорт РФ в упрощенном порядке. В четверг изменения были приняты указом, подписанным президентом. Они вступят в силу со 2 октября 2019 года.

Напомним, ранее 17 июля президент РФ подписал указ о выдаче гражданства России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской областях Украины. За четыре месяца с конца апреля по июль нотариусы в ЛНР оформили более 20 тысяч документов, поданных на получение паспорта РФ.

Путин сократил трудовой стаж для получения российского паспорта

Сегодня Путин подписал и другой указ, повышающий размер месячных окладов чиновников в 1,043 раза или на 4,3 процента. Изменения коснутся и зарплат гражданских государственных служащих, а также работников юстиции. Документ вступил в силу с момента подписания.

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Автор: Тимофей Булочкин
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