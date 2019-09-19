Сила России — в ее гражданах-патриотах, уверены в Фонде защиты национальных ценностей

Фонд защиты национальных ценностей представил для всеобщего обсуждения «Основы российского патриотизма». Работа фонда всегда строилась на защите интересов России и ее граждан, отмечается в заявлении. В ФЗНЦ отметили, что Россия — это великая страна с богатейшей историей и всегда ею будет. Она не раз доказывала свою силу, и сейчас общая цель ее граждан — процветание государства.

В настоящее время патриотизм стал национальной идеей, которая объединяет всех россиян, что желают гордиться страной. В фонде подчеркнули, что главное богатство России — это ее народ. И сейчас пришло время отринуть конфликты и раздоры внутри страны, и сплотиться ради общей цели. Проявить любовь к Родине не на словах, а на деле.

По этой причине в ФЗНЦ предлагают ознакомиться и обсудить вместе «Основы российского патриотизма».

«Мы – великая держава, пожалуй, самая сильная на земном шаре. Самая большая часть мировой суши, все возможные полезные ископаемые в огромном количестве, крупнейшие запасы пресной воды и леса. Мы покорили атом и покоряем космос, наши армия и флот по-прежнему сильны и готовы дать отпор любому агрессору. Наше главное богатство — удивительной силы и стойкости народ, который объединяется вокруг высшей цели – сохранения и процветания величайшей страны в мире – России», — говорится в манифесте.

Весь документ можно прочитать по ссылке.