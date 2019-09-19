Призвавшего развалить Россию бывшего украинского посла в Госдуме назвали зомби

Бывший посол Украины в Сербии Александр Александрович, по всей вероятности, зомбирован, раз не может соотнести возможности Украины и любых европейских стран с потенциалом такой огромной страны как Россия. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее Александрович опубликовал колонку под названием «Единственный способ справиться с Россией». В ней дипломат пишет, что иметь дело с Россией в ее нынешних границах нельзя. По умозаключению Александровича, Россия станет «ответственным региональным игроком», возможно даже членом ЕС и НАТО только, если сократится до размеров своей европейской территории. При этом он исключает военный путь достижения такой цели. Украинский дипломат предлагает единственный способ — санкции, в том числе персональные.

Антон Морозов без шуток напомнил, что территориальная целостность РФ жестко защищена законом.

«Заявление украинского дипломата — грубое вмешательство в наши внутренние дела. Любые поползновения на территориальную целостность будут считаться актом агрессии. Если этот человек настолько «смелый», я думаю ему не поздоровиться», — сказал депутат.

Парламентарий считает, что Александрович зомбирован антироссийскими настроениями.

«Он настолько зомбирован, что не может соизмерить возможности Украины и любых других европейских государств с потенциалом такой огромной страны как Россия».

Что касается санкций, то, по словам Морозова, за шесть лет они показали свою неэффективность.

«Санкции действуют только в отношении небольших государств, зависимых от международной экономической конъюктуры. У нас зависимость не настолько сильная. Мы — большая самодостаточная страна, вполне можем существовать в условиях любых санкций и незаконных ограничений, которые периодически вводятся», — отметил Морозов.

Санкции в отношении России и ряда российских граждан впервые были введены США и другими странами Запада в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. За вхождение в состав России проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% Севастополя. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

ЕС и США регулярно продлевают пакет санкций, расширяя список.