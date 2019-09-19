Путин включил Беглова в состав СБ РФ в должности губернатора

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 19 сентября, сообщил, что включил Александра Беглова в состав Совета Безопасности в качестве губернатора Санкт-Петербурга. Соответствующий указ обнародовали на интернет-портале правовой информации.

Ранее Александра Беглова включили указом президента РФ в состав Совбеза 18 февраля в качестве врио петербургского губернатора. Полгода спустя Владимир Путин внес в состав СБ РФ изменение, изложив наименование должности Беглова в следующей редакции: «Губернатор Санкт-Петербурга».