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 ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга

ЗакС получил от Беглова список кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

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17:41   19 Сентября 2019
Россия

Путин включил Беглова в состав СБ РФ в должности губернатора

Путин включил Беглова в состав СБ РФ в должности губернатора

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 19 сентября, сообщил, что включил Александра Беглова в состав Совета Безопасности в качестве губернатора Санкт-Петербурга. Соответствующий указ обнародовали на интернет-портале правовой информации.

Ранее Александра Беглова включили указом президента РФ в состав Совбеза 18 февраля в качестве врио петербургского губернатора. Полгода спустя Владимир Путин внес в состав СБ РФ изменение, изложив наименование должности Беглова в следующей редакции: «Губернатор Санкт-Петербурга».

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #губернатор #беглов #сб рф

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