Путин включил Беглова в состав СБ РФ в должности губернатора
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 19 сентября, сообщил, что включил Александра Беглова в состав Совета Безопасности в качестве губернатора Санкт-Петербурга. Соответствующий указ обнародовали на интернет-портале правовой информации.
Ранее Александра Беглова включили указом президента РФ в состав Совбеза 18 февраля в качестве врио петербургского губернатора. Полгода спустя Владимир Путин внес в состав СБ РФ изменение, изложив наименование должности Беглова в следующей редакции: «Губернатор Санкт-Петербурга».
Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга https://t.co/rT8EaTbQuQ— Санкт-Петербург (@gov_spb) 18 сентября 2019 г.