Путин осмотрел отреставрированную центральную площадь Ижевска

Глава государства Владимир Путин посетил центральную площадь Ижевска, которую недавно открыли после реконструкции. Там перед зданием республиканского театра оперы и балета появился светомузыкальный фонтан.

Путина сопровождал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал президенту об этапах реконструкции и планах создания новых объектов в городе.

Напомним, в четверг, 19 сентября, Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание ВПК, а также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк «Калашников». Визит продлится один день.