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Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

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17:47   19 Сентября 2019
Россия

Путин осмотрел отреставрированную центральную площадь Ижевска

Путин осмотрел отреставрированную центральную площадь Ижевска

Глава государства Владимир Путин посетил центральную площадь Ижевска, которую недавно открыли после реконструкции. Там перед зданием республиканского театра оперы и балета появился светомузыкальный фонтан.

Путина сопровождал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал президенту об этапах реконструкции и планах создания новых объектов в городе.

Напомним, в четверг, 19 сентября, Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание ВПК, а также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк «Калашников». Визит продлится один день.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #ижевск

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