Путин осмотрел отреставрированную центральную площадь Ижевска
Глава государства Владимир Путин посетил центральную площадь Ижевска, которую недавно открыли после реконструкции. Там перед зданием республиканского театра оперы и балета появился светомузыкальный фонтан.
Путина сопровождал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он рассказал президенту об этапах реконструкции и планах создания новых объектов в городе.
Напомним, в четверг, 19 сентября, Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание ВПК, а также примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк «Калашников». Визит продлится один день.
Владимир Путин сегодня прилетит на День оружейника в Ижевск: Выступит на форуме оружейников, посетит юношеский технопарк «Калашников» и проведет заседание военно-промышленной комиссии pic.twitter.com/r9Vz4Z99KP— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 19, 2019