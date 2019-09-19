Путин рассказал о связи ОПК с экономикой России

Российский президент Владимир Путин рассказал, что значит развитие Оборонно-промышленного комплекса для экономики страны. Он выступил на втором Всероссийском форуме оружейников, который проходит в Ижевске 19 сентября.

«Без всякого преувеличения, эффективное развитие ОПК — это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны», — произнес он.

Напомним, что сегодня исполняется 100 лет с дня рождения оружейного конструктора Михаила Калашникова. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что после форума Путин проведет закрытое заседание военно-промышленной комиссии, однако его выступление будет публичным. К тому же, по итогам заседания будет подписан ряд документов сферы ОПК.