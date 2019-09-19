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17:46   19 Сентября 2019
Россия

Заражавший юных кемеровчан ВИЧ-инфекцией член «Открытой России» получил 4 года колонии

Заражавший юных кемеровчан ВИЧ-инфекцией член «Открытой России» получил 4 года колонии

Координатора Кемеровского отделения организации «Открытая Россия» суд признал виновным в совершении тяжких преступлений, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией несовершеннолетних половым путем.

Против мужчины возбудили уголовное дело в августе прошлого года по статьям «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни» и «Вовлечение в занятие проституцией». 19 сентября Центральный районный суд города Кемерово приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказанием в исправительном учреждении строго режима.

Заражавший юных кемеровчан ВИЧ-инфекцией член «Открытой России» получил 4 года колонии

Несмотря на то, что обвиняемый знал о своем положительном ВИЧ-статусе, он вступал в интимные контакты с несовершеннолетними, не предупреждая их о наличии заболевания и не используя контрацептивы. Также мужчина предлагал подросткам деньги за предоставление услуг сексуального характера.

Соратники осужденного, состоящие с ним в одном движении «Открытая Россия», не комментируют приговор, пытаясь скрыть причастность к экс-координатору кемеровского филиала организации.

Напомним, в феврале стало известно об активисте движения «Весна» в Петербурге, который снимал свои утехи с несовершеннолетними на видео и, как заявляет следствие, употреблял с ними наркотические вещества в одной компании.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество

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