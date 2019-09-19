Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
17:18   19 Сентября 2019
Россия

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который повышает размер месячных окладов чиновников в 1,043 раза или на 4,3 процента. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 19 сентября.

«Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами», — указано в публикации.

Указ распространяется также на гражданских госслужащих и работников юстиции. Он вступает в силу со дня подписания, то есть с четверга.

Стоит отметить, что последнее повышение было в начале прошлого года. Тогда денежное обеспечение чиновников выросло на четыре процента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #указ #чиновники #оклад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...