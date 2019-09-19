Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который повышает размер месячных окладов чиновников в 1,043 раза или на 4,3 процента. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 19 сентября.

«Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами», — указано в публикации.

Указ распространяется также на гражданских госслужащих и работников юстиции. Он вступает в силу со дня подписания, то есть с четверга.

Стоит отметить, что последнее повышение было в начале прошлого года. Тогда денежное обеспечение чиновников выросло на четыре процента.