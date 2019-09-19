Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Эстонский министр внутренних дел Март Хельме в четверг, 19 сентября, сообщил, что не поучаствует в предстоящей встрече глав МВД Европейского союза по вопросам миграции. По его словам, Эстония не собирается обсуждать создание миграционного механизма.

Французский лидер Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику Евросоюза, чтобы в ней участвовали все страны союза​​​. Те государства, которые не последуют этой политике, накажут денежным штрафом. В понедельник, 16 сентября, предложенный Римом новый миграционный механизм представят всем европейским министрам внутренних дел.

Глава МВД Эстонии объяснил, что Таллин символическим отсутствием покажет, что не собирается начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Также Эстония не позволит втягивать себя в подобные обсуждения.