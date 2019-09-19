Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
17:26   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Эстонский министр внутренних дел Март Хельме в четверг, 19 сентября, сообщил, что не поучаствует в предстоящей встрече глав МВД Европейского союза по вопросам миграции. По его словам, Эстония не собирается обсуждать создание миграционного механизма.

Французский лидер Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте хотят изменить миграционную политику Евросоюза, чтобы в ней участвовали все страны союза​​​. Те государства, которые не последуют этой политике, накажут денежным штрафом. В понедельник, 16 сентября, предложенный Римом новый миграционный механизм представят всем европейским министрам внутренних дел.

Глава МВД Эстонии объяснил, что Таллин символическим отсутствием покажет, что не собирается начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Также Эстония не позволит втягивать себя в подобные обсуждения.

«Эстония не примет иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению», — резюмировал Март Хельме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#эстония #мвд #общество #миграция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...