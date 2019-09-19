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17:27   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Правоохранительные органы Тбилиси задержали гражданина США, Австралии и девятерых грузин за торговлю несовершеннолетними, а также производство и реализацию порнографических фотографий с их участием. 

В многонедельных оперативно-следственных мероприятиях принимали участие грузинские правоохранители, а также силовые структуры США, Австралии и Европола. Преступникам грозит лишение свободы сроком от 17 до 20 лет или пожизненное заключение.

В МВД Грузии сообщили, что среди задержанных есть родители, родственники и близкие несовершеннолетних, которых снимали на порнографических фото. Среди пострадавших — десять девочек в возрасте от восьми до 14 лет. За каждый снимок родители получали от 500 до трех тысяч лари (от 170 до тысячи долларов). 

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Автор: Виктория Разумовская
#полиция #грузия #несовершеннолетние

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