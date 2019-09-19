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 Путин назначил заместителя главы МИД

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17:00   19 Сентября 2019
Россия

Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД

Российский президент Владимир Путин назначил Андрея Руденко заместителем главы внешнеполитического ведомства. Соответствующий указ опубликовали на интернет-портале правовой информации 19 сентября.

Документ вступает в силу со дня его подписания, то есть с четверга.

Руденко с марта 2016 года возглавлял Второй департамент стран Содружества независимых государств российского ведомства, который ответственен за Белоруссию, Молдавию и Украину. Также он занимал должность главы отдела департамента МИД по общеевропейскому сотрудничеству и был заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене.

Напомним, что ранее Путин уволил Григория Карасина с поста статс-секретаря и замглавы министерства иностранных дел. На его место пришел Евгений Иванов.

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Автор: Анна Манц
#путин #мид рф

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