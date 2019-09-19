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Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

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 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

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16:39   19 Сентября 2019
Россия

Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание ВПК

Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание ВПК

Глава государства Владимир Путин в четверг, 19 сентября, прилетел в Ижевск. Там он проведет заседание военно-промышленной комиссии, а также выступит на Всероссийском форуме оружейников. Об этом сообщили в Кремле.

По итогам заседания ВПК представители Минобороны РФ подпишут контракты с предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.

Кроме того, президент примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк «Калашников».

В Удмуртии находятся несколько крупных оборонных предприятий. В частности, Воткинский завод, который отвечает за серийное производство стратегических ракет «Тополь-М» и «Ярс», ракет морского базирования «Булава» и оперативно-тактических ракет «Искандер-М». Также в регионе находится концерн «Калашников».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #впк

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