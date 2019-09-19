США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг, 19 сентября, сообщил, что Вашингтон не только отзывает 100 миллионов долларов на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане, но и приостанавливает выделение 60 миллионов долларов в связи с непрозрачностью закупок. По его словам, США выявили коррупцию в афганском правительстве, поэтому вернули деньги, которые предназначались для проекта энергетической инфраструктуры, обратно в министерство финансов.

«Мы удержим 60 миллионов долларов запланированной помощи в связи с неспособностью властей соответствовать базовым критериям прозрачности и ответственности за управление общественными финансами», — добавил госсекретарь США.

При этом Вашингтон по-прежнему готов завершить проект, который предусматривает строительство пяти электроподстанций и энергосетей между Газни и Кандагаром, Каджаки и Кандагаром. Майк Помпео объяснил, что американская сторона использует «внебюджетный» механизм правительства США с учетом неспособности афганских властей прозрачно распоряжаться деньгами.