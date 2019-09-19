Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
16:52   19 Сентября 2019
Весь мир

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг, 19 сентября, сообщил, что Вашингтон не только отзывает 100 миллионов долларов на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане, но и приостанавливает выделение 60 миллионов долларов в связи с непрозрачностью закупок. По его словам, США выявили коррупцию в афганском правительстве, поэтому вернули деньги, которые предназначались для проекта энергетической инфраструктуры, обратно в министерство финансов.

«Мы удержим 60 миллионов долларов запланированной помощи в связи с неспособностью властей соответствовать базовым критериям прозрачности и ответственности за управление общественными финансами», — добавил госсекретарь США.

При этом Вашингтон по-прежнему готов завершить проект, который предусматривает строительство пяти электроподстанций и энергосетей между Газни и Кандагаром, Каджаки и Кандагаром. Майк Помпео объяснил, что американская сторона использует «внебюджетный» механизм правительства США с учетом неспособности афганских властей прозрачно распоряжаться деньгами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #афганистан #общество #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...