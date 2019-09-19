Госдума одобрила порученный Путиным закон об освобождении от налогов пострадавших в ЧС

Поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, приняты сегодня депутатами Госдумы в первом чтении.

Законопроект разработан правительством по поручению президента России Владимира Путина. Согласно поправкам, доходы граждан, пострадавших от стихийных бедствий, терактов или других чрезвычайных обстоятельств, не подлежат налогообложению. При этом не предусматривается освобождение от налога материальной выгоды, полученной пострадавшими.

В перечень не облагаемых НДФЛ входят также доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений пострадавшими при ЧС. Но при условии, что оплата произведена в пределах сумм, выплаченных из бюджета и предоставленных пострадавшим для аренды жилья.

«Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В июле сообщалось о выделении 10 миллиардов рублей, направленных на строительство новых квартир для пострадавших во время наводнения в Иркутской области.