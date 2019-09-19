Минск оценил боеготовность армий России и Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков оценил совместные с Россией военные учения. По словам Равкова, подобные мероприятия заставляют армии обеих стран быть всегда готовыми выполнить свои защитные функции.

Как заявил Равков, прошедшие совместные российско-белорусские учения «Щит Союза-2019» стали основным мероприятием года. По его словам, это были крупномасштабные учения, которые показали постоянную готовность выполнить совместные задачи по защите Союзного государства от условных противников.

Как считает глава Минобороны Белоруссии, все поставленные на учениях задачи были выполнены. Он также отметил, что особенность заключалась в том, что Белоруссии приходилось выполнять свои задачи ночью, чтобы проверить готовность достигать поставленных целей. Равков также отметил, что все участники учений были крайне подготовлены.

Учения «Щит Союза-2019» состоялись в Нижегородской области с 13 по 19 сентября, в них поучаствовало 12 тысяч военнослужащих РФ и Белоруссии, а также 950 единиц техники.