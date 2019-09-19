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16:47   19 Сентября 2019
Россия

Глава Росгвардии оценил приговор Устинову

Глава Росгвардии оценил приговор Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов оценил приговор Павлу Устинову, которого приговорили к колонии за травмирование сотрудника ОМОН. В первую очередь, он напомнил, что решение может принять только суд.

«Я бы со своей стороны максимум дал год условно, а вот эти три с половиной года перевел на [призывавшего к убийству детей силовиков Владислава] Синицу. Вот моя точка зрения. Ему дали пять лет, по-моему, вот еще три с половиной года за призывы убивать детей, жен», — поделился он мнением.

Глава Росгвардии оценил приговор Устинову

Устинов участвовал в несанкционированной акции в Москве 3 августа. Во время задержания он оказывал сопротивление и вывихнул плечо сержанту полиции Александру Лягину. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по уголовной статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Защита подсудимого не согласилась с избранием меры пресечения и подала апелляцию. На данный момент дата ее рассмотрения не известна. Вместе с тем, Генеральная прокуратура подала ходатайство в Мосгорсуд об изменении наказание на подписку о невыезде.

Глава Росгвардии оценил приговор Устинову

Синица же на фоне незаконных митингов опубликовал в Twitter пост с призывом к убийству детей сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемый не признал вину, заявляя, что его слова вырвали из контекста. 3 сентября суд признал его виновным в экстремизме и лишил свободы на пять лет.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #митинг #росгвардия #устинов #золотов #синица

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