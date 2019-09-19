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Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

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16:20   19 Сентября 2019
Россия

Роль форума хлебопеков оценил Путин

Роль форума хлебопеков оценил Путин

Роль форума хлебопеков отметил президент РФ Владимир Путин. В приветственной телеграмме участникам и гостям российский лидер заявил, что роль форума в объединении кооперативного движения очень высока. 

По словам российского президента, Калужская область вновь стала гостеприимной площадкой для масштабного форума, который объединяет хлебопеков из десятка разных стран. Путин уверен, что проведение форума станет еще одним шагом к укреплению бизнес-сотрудничества и гуманитарной сферы, а также связи в пищевой промышленности и туризме. В телеграмме президент отметил, что благодаря форуму интерес молодежи к истории и наследию вырастет, а мероприятие станет еще одним шагом к популяции национальных культурных традиций. 

Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир» проходит в эти дни в Калужской области. Гостей и участников ждут интересные встречи, мастер-классы, выставка, соревнования. В рамках форума наградят победителей в номинациях «Пекарь года» и «Кондитер года». 

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал, почему в стране закрываются хлебзаводы

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество

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