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16:25   19 Сентября 2019
Россия

Туроператоры рассмотрят Молдавию как турнаправление в определенных условиях

Туроператоры рассмотрят Молдавию как турнаправление в определенных условиях

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в четверг, 19 сентября, сообщил, что отечественные туроператоры готовы рассмотреть Молдавию как туристическое направление. По его словам, перспективы есть, но при условии — россиян и бизнес ждут в Молдавии.

Ранее заместитель министра экономического развития Михаил Бабич в ходе заседания российско-молдавской межправкомиссии заявил, что Москва и Кишинев обсудили запуск пакетных туров между странами, чтобы увеличить спроса на взаимные туристические поездки.

Вице-президент РСТ подтвердил, что россиян интересует Молдавия, поэтому нужно организовать туристический поток, а для этого необходимо, чтобы на это направление зашли туроператоры РФ, которые подготовят и предложат конкурентоспособный турпродукт, передает РИА Новости. При этом нужно снизить риск, обеспечить безопасность, наладить контакты с принимающими туристическими организациями.

«Но прежде всего важно иметь гарантии, что нас там ждут», — резюмировал Юрий Барзыкин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #молдавия #туроператоры #рст

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