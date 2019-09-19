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16:36   19 Сентября 2019
Весь мир

Нигер одобряет участие компаний из РФ в разработке месторождений

Нигер одобряет участие компаний из РФ в разработке месторождений

Нигер положительно относится к участию компаний из РФ в разработке месторождений на территории африканской страны. Об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Анкурао отметил, что власти Нигера готовы дать лицензии на добычу нефти, золота, угля, урана.

«Потому что во всех этих областях нам есть что показать, и российским инвесторам было бы интересно зайти на нашу землю», — пояснил министр.

По его словам, «те, кто уже присутствует в экономике Нигера, могут диверсифицировать производство или создать многосторонние союзы, которые обогатили бы соответствующие компании». Компании из РФ могли бы присоединиться к подобному формату.

Кроме того, власти Нигера хотят уделить внимание развитию нефтяной промышленности. В частности, правительство страны инвестирует существенную сумму денег на строительство нефтепровода длиной около двух тысяч километров. 

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #африка #нигер #месторождения

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