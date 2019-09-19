Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Пятый день мировой нефтяной рынок лихорадит. Одновременная вынужденная остановка более половины мощностей по добыче черного золота в Саудовской Аравии привели к всплеску цен. В итоге нефть буквально за считанные часы отвоевала те позиции, которые она теряла на протяжении последних месяцев. Правда, удержалась она там недолго.

И это стало единственным значимым следствием произошедшей 14 сентября атаки. Все повреждения, по данным саудовских нефтяников, будут исправлены уже за пару недель, а всю текущую недостачу перед потребителями королевство покроет за счет накопленных резервов. С учетом ограничений по сделке ОПЕК+ резервы восстановят достаточно быстро.

А отсюда и возникают вопросы, главный из которых: «А что это, собственно, было?»

Сплошные вопросы

Вопрос первый. Почему по горячим следам, в том числе и саудитами, была озвучена версия атаки дронов и почему была такая непоколебимая уверенность, что это сделали именно хуситы? Как могло так случиться, что 17 пораженных объектов были успешно атакованы десятью маленькими дронами (судя по вчерашней презентации саудовских военных), не способными поднять в воздух даже несколько десятков килограммов полезной нагрузки и пролететь при этом более нескольких десятков километров?

Вопрос второй. Почему, спустя три дня, эта версия поменялась на диаметрально противоположную - атака иранскими крылатыми ракетами? Неужели массированную атаку ракет (а поражено, напомню, 17 целей, значит было минимум 17 ракет) никто не заметил? Пусть даже ночью, когда в тропической Саудовской Аравии жизнь обычно «бьет ключом», что и видно из массы опубликованных видео.

Вопрос третий. Куда смотрела хваленая американская система ПРО «Пэтриот» и почему ни один радар не увидел ни одной ракеты?

Вопрос четвертый. Почему суммарное единоразовое падение добычи составило целых 5,7 млн. баррелей в сутки, если поврежденная инфраструктура столько «на гора» никогда не выдавала? Неужели кому-то было нужно максимально сильно всколыхнуть рынок и саудиты просто озвучили такие цифры, которых реально не было?

Почему саудиты путаются в версиях

Этот вопрос главнейший. Предположим, что операторы «Пэтриотов» спали сном младенца, а сами эти системы слепы, как котята на расстоянии нескольких километров. Предположим, что траектории иранских ракет были проложены так, что их не увидели и не услышали на подлете. Но, согласитесь, трудно себе представить, что саудовские спецслужбы не собрали «осколки» ракет в первый же день. Обратите внимание, части ракет (те, которые показали вчера) не оплавлены пожаром, значит, их можно было собрать сразу же. А значит уже в воскресенье официальная версия Эр-Рияда должна была быть не «хуситской». Но ведь было все совсем не так.

Иранский след. Насколько он реален

На первый взгляд, если отключить мозги и логику, можно не рассматривать ни одной другой версии. Конечно, это Иран, так как только он способен лезть на рожон и распугивать своих союзников и партнеров ударами, помогающими их противникам решать свои проблемы.

Ну и, конечно, иранцы сами напрашивались на данную провокацию, похваставшись еще в начале февраля текущего года, что они, наконец, создали и приняли на вооружение крылатую ракету «Ховейзе» — клон советской Х-55 (интересно, уж не Киев ли им помог в этом?), способную пролететь 1350 км и поразить практически всю территорию саудовского королевства.

И если внимательно присмотреться к «осколкам», то их вполне можно назвать «иранскими» или … советскими? Или украинскими, если, например, Киев продал американцам или саудитам запчасти списанных Х-55. В том числе это могли быть и те части, которые Украина выкупила у России несколько лет назад. Клон — он и есть клон. Правда в этом случае международная экспертиза должна сказать свое слово.

Интересно, скажет ли? Или через месяц все о случившемся просто забудут и переключатся на новую тему, как это уже было с так называемой «иранской атакой» на танкеры в Персидском заливе. Где результаты официального расследования того «акта иранской агрессии»? Никто не встречал в СМИ?

Опять одни сплошные вопросы и никаких ответов. А между тем, скачок на рынке нефти был с энтузиазмом принят американскими сланцевиками, которые уже было загрустили на фоне снижения цен на их продукцию. А еще больше их пугали будущие последствия (усиление волны банкротств в отрасли), которые могли случиться в условиях продолжающейся американо-китайской торговой войны.

Американцам нужна нефть по 70 долларов

Ведь уже неоднократно на практике доказано, что нефть дешевле 70 долларов за баррель для американского сланца просто убийственна и каждый президент США должен думать, как ее поддерживать на таком уровне. Тут все средства хороши: отмена соглашений с Ираном или объявление венесуэльского режима низложенным. А если что, можно и пару заводов в Саудовской Аравии взорвать...

И не кажется ли странным тот факт, что уже через несколько часов после атаки, американцы предложили свои услуги по компенсации выпавших саудовских мощностей, в том числе из своих стратегических резервов, «распечатывавшихся» за всю их историю всего четыре раза.

А еще они «очень точно», за несколько дней до саудовских спецслужб, назвали «истинных» виновных произошедшего. И если предположить, что американцы спланировали саму атаку (вероятнее всего, без ведома Саудовской Аравии), а затем объяснили Эр-Рияду их выгоду и предоставили ему нужные «обломки» (привезли самолетом), то все пазлы складываются в непротиворечивую картинку.

Американцам нужно поддерживать интерес к иранской теме и найти новый способ скомпрометировать его перед мировым сообществом. Возникает идея атаки на саудовские объекты нефтянки.

А уж янки- то, в отличие от хуситов, вполне способны решить эту проблему, как организационно, так и технически.

Сразу после атаки они вводят в курс дела своих «партнеров» и объясняют, что им надо делать. А отсюда и путаница в версиях (если бы ее не было, можно было бы предположить, что все планировалось одновременно и в Вашингтоне, и в Эр-Рияде). По итогу потери от повреждений у саудитов будут исчисляться максимум сотнями миллионов долларов, а выигрыш — миллиардами, американские сланцевики будут поддержаны, а если совсем повезет, то «международные эксперты» смогут найти в обломках ракет иранский след, что позволит американцам попытаться втянуть в свою антииранскую коалицию новых «партнеров».

Кстати, сразу после атаки Саудовская Аравия к ней официально и присоединилась.

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