Шварценеггер приедет в Петербург для участия в Synergy Global Forum 4-5 октября

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии посетит Санкт-Петербург, чтобы выступить на крупнейшем в мире образовательном форуме Synergy Global Forum, запланированном на «Газпром Арене» 4-5 октября. Мероприятие посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Шварценеггер расскажет со сцены Synergy Global Forum о своем жизненном пути и поделится с участниками своими секретами достижения больших целей. Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов объяснил, что решение пригласить актера связано с тем, что он стал символом успеха для нескольких поколений россиян.

«Арнольд Шварценеггер — не только знаменитый актер, экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ. Символ нескольких поколений людей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими, мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее — это подарить им встречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнул участников нашего форума на новые достижения», — заявил Лобов.

Кроме Шварценеггера, на сценах форума выступят первые лица российских и зарубежных компаний, яркие лидеры и бизнесмены. Среди них миллиардер и совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков, строительный магнат Грант Кардон, российские предприниматели Оскар Хартман, Давид Ян, Александр Кравцов и Артем Агабеков.

Synergy Global Forum проходит в пятый раз. Предыдущие форумы состоялись в Москве, где СК «Олимпийский» собрал на мероприятие более 25 тысяч зрителей. В этом году форум проходит в Петербурге, потому что столичный спорткомплекс закрыт на реконструкцию.

Узнать программу мероприятия и приобрести билеты можно на сайте «Синергии».