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Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

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США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

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16:51   19 Сентября 2019
Россия

Шварценеггер приедет в Петербург для участия в Synergy Global Forum 4-5 октября

Шварценеггер приедет в Петербург для участия в Synergy Global Forum 4-5 октября

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии посетит Санкт-Петербург, чтобы выступить на крупнейшем в мире образовательном форуме Synergy Global Forum, запланированном на «Газпром Арене» 4-5 октября. Мероприятие посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Шварценеггер приедет в Россию для участия в Synergy Global Forum

Шварценеггер расскажет со сцены Synergy Global Forum о своем жизненном пути и поделится с участниками своими секретами достижения больших целей. Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов объяснил, что решение пригласить актера связано с тем, что он стал символом успеха для нескольких поколений россиян.

«Арнольд Шварценеггер — не только знаменитый актер, экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ. Символ нескольких поколений людей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими, мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее — это подарить им встречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнул участников нашего форума на новые достижения», — заявил Лобов.

Шварценеггер приедет в Россию для участия в Synergy Global Forum

Кроме Шварценеггера, на сценах форума выступят первые лица российских и зарубежных компаний, яркие лидеры и бизнесмены. Среди них миллиардер и совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков, строительный магнат Грант Кардон, российские предприниматели Оскар Хартман, Давид Ян, Александр Кравцов и Артем Агабеков.

Шварценеггер приедет в Россию для участия в Synergy Global Forum

Synergy Global Forum проходит в пятый раз. Предыдущие форумы состоялись в Москве, где СК «Олимпийский» собрал на мероприятие более 25 тысяч зрителей. В этом году форум проходит в Петербурге, потому что столичный спорткомплекс закрыт на реконструкцию.

Узнать программу мероприятия и приобрести билеты можно на сайте «Синергии».

Шварценеггер приедет в Россию для участия в Synergy Global Forum

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #новости #общество

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