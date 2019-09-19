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Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

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16:01   19 Сентября 2019
Россия

Эксперты рассказали, почему в России закрываются хлебзаводы

Эксперты рассказали, почему в России закрываются хлебзаводы

В России закрываются хлебзаводы, такова статистика Российской гильдии пекарей и кондитеров. За последние несколько лет в стране закрылось 22 предприятия по выпечке хлеба. Эксперты уверены, что заводы продолжат закрываться. 

Основной доход хлебопекарен приносит не сам хлеб, а другие изделия, произведенные на предприятии, считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. По его словам, во времена СССР хлебобулочные заводы находились в центре города, но сейчас за это приходится платить больше, так как цены на коммунальные услуги растут, а оборудование сильно износилось и устарело. Прежние хозяева таких заводов не особо заботились о модернизации. Тем не менее, цены на продукт растут из-за повышения стоимости бензина, упаковки, доставки и многого другого, пишет News.ru.

Большие предприятия занимают до сорока процентов всех продаж хлебобулочных изделий на рынке, а рентабельность маленьких пекарен падает, поэтому они закрываются. Кроме того, говорит Кацнельсон, существует большая проблема с кадрами на заводах, так как практически нет хороших специалистов в отрасли, студенты учатся плохо и думают, что в выпечке хлебобулочных изделий нет ничего сложного. 

По мнению главы РОСПиК Юрия Кацнельсона, все идет к тому, что в России останутся несколько больших предприятий по изготовлению хлебобулочных изделий. В регионах заводы разоряются и признают себя банкротами, имеют большие задолженности. Кроме того, государство никак не поддерживает производителей хлеба, отмечает эксперт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика

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