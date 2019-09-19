Ирак не вступит в коалицию по безопасности на море

Официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмад ас-Саххаф в четверг, 19 сентября, сообщил, что Багдад не только не присоединится к коалиции по безопасности на море, но и выступит против участия в ней Израиля, передает агентство INA.

«Ирак не присоединится ни к каким силам, которые защищают водные пути в заливе», — сказал ас-Саххаф​​​.

Представитель МИД Ирака подчеркнул, что ответственность за безопасность лежит на странах, которые имеют выход к Персидскому заливу. Ранее американская сторона заявила, что Вашингтон планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

Впервые аналогичные предложения прозвучали в конце июня на министерских переговорах с союзниками по Североатлантическому альянсу в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

В начале августа британская сторона присоединилась к международной коалиции, инициированной Вашингтоном, чтобы патрулировать воды вблизи Ирана. Также ОАЭ решили вступить в международную коалицию по безопасности на море.