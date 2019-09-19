Угрожавший взорвать мост в Киеве объяснил мотивацию и извинился

Мужчина, который накануне угрожал подорвать мост «Метро» в украинской столице, объяснил свое поведение, сообщила глава министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий страны Оксана Коляда 19 сентября.

По ее словам, он просит прощения у всех киевлян «за возникшие неудобства».

«Все что он хотел — это привлечь к себе внимание», — добавила она, отметив, что у него не было намерений взрывать сооружение.

Напомним, что 18 сентября в полицию поступил звонок с угрозами взорвать мост «Метро», который проходит через реку «Днепр» и где расположена станция метро с одноименным названием. Движение поездов было остановлено, а на место выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

Стражи порядка обезвредили дебошира. Отмечается, что он успел несколько раз выстрелить из оружия и сбить полицейский дрон, а после самостоятельно сдался. Было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта», хотя взрывчатку при нем не нашли.

«Украинская правда» сообщала, что хулиган служил в Вооруженных силах страны на территории Донбасса. После того, как он ушел в самоволку суд приговорил его к гаупвахте, то есть помещению для ареста военнослужащих.