Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

Путин утвердил указ о повышении окладов чиновников

 Путин назначил заместителя главы МИД

Путин назначил заместителя главы МИД
Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
16:22   19 Сентября 2019
Россия

Угрожавший взорвать мост в Киеве объяснил мотивацию и извинился

Угрожавший взорвать мост в Киеве объяснил мотивацию и извинился

Мужчина, который накануне угрожал подорвать мост «Метро» в украинской столице, объяснил свое поведение, сообщила глава министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий страны Оксана Коляда 19 сентября.

По ее словам, он просит прощения у всех киевлян «за возникшие неудобства». 

«Все что он хотел — это привлечь к себе внимание», — добавила она, отметив, что у него не было намерений взрывать сооружение.

Напомним, что 18 сентября в полицию поступил звонок с угрозами взорвать мост «Метро», который проходит через реку «Днепр» и где расположена станция метро с одноименным названием. Движение поездов было остановлено, а на место выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

Угрожавший взорвать мост в Киеве объяснил мотивацию и извинился

Стражи порядка обезвредили дебошира. Отмечается, что он успел несколько раз выстрелить из оружия и сбить полицейский дрон, а после самостоятельно сдался. Было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка теракта», хотя взрывчатку при нем не нашли.

«Украинская правда» сообщала, что хулиган служил в Вооруженных силах страны на территории Донбасса. После того, как он ушел в самоволку суд приговорил его к гаупвахте, то есть помещению для ареста военнослужащих.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #киев #метро #мост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...