Авиакомпания Azur Air объяснила инцидент с «пьяным» пилотом

Авиакомпания Azur Air объяснила инцидент с пилотом, которого якобы сняли с рейса из-за того, что он был пьян. Ранее в СМИ появилась информация, что 2 сентября пилота Александра Слободчикова авиакомпании Azur Air сняли с рейса Тюмень — Сургут. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов увезли нарушителя в отделение за хулиганство.

В авиакомпании Azur Air назвали информацию, растиражированную журналистами, недостоверной, и обратили внимание на то, что авиакомпания не выполняет рейсов по внутренним воздушным линиям, в том числе по маршруту Тюмень - Сургут.

«Речь идет о снятии пассажира с рейса другой авиакомпании. По стечению обстоятельств этот пассажир является пилотом. Независимо от профессии, пассажиры, совершающие правонарушения, несут за это ответственность согласно законодательству Российской Федерации», — пояснили в Azur Air.

По версии компании, пилот Слободчиков 2 сентября выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, после чего у него были запланированы два выходных дня, а 4 сентября он в качестве пилота должен был выполнять рейс из Сургута в Анталью.

«Еще раз отметим, что из Тюмени в Сургут Слободчиков 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса. В этот же день, после получения информации о данном инциденте авиакомпания AZUR air отстранила этого сотрудника от выполнения запланированной программы полетов и вызвала в Москву для разбирательства», — добавили представители пресс-службы.

Начато служебное расследование.