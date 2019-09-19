Шаман из Бурятии стал для Навального инструментом в схеме «цветной революции» в России

Политтехнологи ФБК Алексея Навального через экс-главу штаба в Улан-Удэ Петра Дондукова стремятся реализовать схему проведения «цветной революции» в России по западному лекалу, запустив цепочку недовольства населения в регионах.

Прошедший в Бурятии митинг 9 сентября вызвал довольно серьезный резонанс в СМИ, ведь возник он стихийно и фактически на пустом месте. Тем не менее схема образования митинга имела привычные для оппозиции атрибуты. Политтехнологами был выбран символ «протестной деятельности» - шаман Александр Габышев. Под звонкий аккомпанемент в виде требования о смене власти в РФ, шаман выдвинулся в столицу, причем якобы пешком. Либеральные СМИ мгновенно подхватили этот инцидент и начали активно раскручивать с целью поднятия шумихи. Однако упоминать о том, что шаман «выдвинулся» из Якутии еще в июле 2019 года, СМИ забывают.

«Символ протеста» для стихийного митинга

В рамках дальнейшего развития схемы политтехнологов ФБК Габышев должен был выступить жертвой несправедливости властей. Оказалось, что у идущего пешком в Москву шамана есть собственный водитель Игорь Коношанов, который за сопротивление законным требованиям сотрудников полиции о проверке автомобиля был задержан 6 сентября. После этого в дело вступили активисты, которые дали начало общественному «протесту». Сторонник шамана и бывший координатор штаба Навального в Улан-Удэ Дондуков и бурятский блогер Дмитрий Баиров устроили несогласованный митинг 9 сентября, на следующий день после прошедших в городе выборов мэра.

Поводом для митинга организаторы выбрали поддержку сомнительных устремлений шамана и выступление против задержания водителя. Примечательно, что во время акции изначально заявленные условия собрания были изменены, что является нарушением закона. Организаторы митинга от «защиты» Габышева и Коношанова переключились на выступление против назначения мэром Игоря Шутенкова и требование пересмотра итогов выборов депутатов горсовета. Другими словами, организаторы как опытные шулеры вовремя подменили карты в своих руках. Это обстоятельство наглядно показывает схему «региональных навальнистов» по созданию «протестов» в Бурятии.

Отработка схемы по примеру «цветных революций» на Ближнем Востоке

Для раскачивания обстановки в регионе политтехнологами ФБК были выбраны три действующих лица:

- блогер Дмитрий Баиров, активно участвующий в митинге и символично для любых «цветных революций» использующий сжатый кулак и другие жесты во время призывов и кричалок;

- депутат Народного Хурала республики от КПРФ Баир Цыренов, который осуждал власти в вопросе задержания сторонников шамана, и принимающий активное участие в несогласованной акции в Улан-Удэ;

- навальнист, а по совместительству «сторонник якутского шамана», Петр Дондуков.

Сам шаман Габышев, который сегодня был арестован сотрудниками полиции по подозрению в преступлениях, совершенных в Якутии, использовался организаторами лишь в качестве инструмента, который в нужный момент сыграл свою роль и ушел со сцены. Теперь в игру вступили другие игроки.

Безусловно, указанные персонажи являются лишь вершиной «оппозиционного айсберга», который призван раскачивать обстановку в довольно символичном для России регионе. По западным методичкам, в качестве одного из важнейших аспектов воздействия на народ в рамках проведения «цветных революций» играет национальный признак. Это можно было наблюдать фактически во всех госпереворотах на Ближнем Востоке.

Игра на национальных различиях и особенностях становится мощным инструментом, который подогревает революционные настроения, навязанные оплаченными активистами и СМИ. Либеральные издания грамотно отрабатывали заказ навальнистов, предоставляя читателям мнение обычных людей, которые готовы отстаивать интересы всех трех действующих лиц незаконной акции и выступать сугубо за мэра-бурята.

«Я [еду] за Игоря Коношанова и за этого бойца — депутата, а еще за человека Навального, которого тоже арестовали. Плюс еще выборы прошли неправильно. Вышел не тот человек, которого хотели. В мэры вышел единоросс, а должен быть Мархаев. Бурят, иркутский бурят причем. Бывший командир ОМОНа, я знаю, как он людей держал, он за каждого человека стоял», — говорит якобы обычный парень Мишаня».

Депутат Цыренов во время митинга делал акцент на том, что избранный мэр является русским по национальности. Другими словами, он пытался вселить в умы пришедших «защищать шамана» людей мысль о том, что регионом управляет не бурят, а русский человек. Подобные действия четко вписываются в выстроенную политтехнологами ФБК цепочку действий активистов для раскачивания спокойной обстановки в регионе.

Бурятия – звено цепи «недовольства» в регионах по плану Навального

Активное продвижение «символа протеста» в лице шамана, поддержка со стороны либеральных и зарубежных СМИ, смещение акцентов на национальный признак в избирательной системе, стихийные протесты под выдуманным предлогом – отчетливые атрибуты фактически любой «цветной революции». Не получив желаемого для себя результата по смене власти в Москве и Санкт-Петербурге, Навальный решил воздействовать на регионы страны. Попытки раскачать обстановку при помощи такой схемы наиболее выгодны в многонациональном государстве с большим количеством республик.

Отвлекая внимание выборами в Мосгордуму и проектом «Умного голосования», Навальный стремится реализовать в регионе беспорядки по западному лекалу, используя для этого своих подопечных и оплаченных активистов. Бурятия стала лишь первым звеном вероятной цепи «протестных недовольств» и стихийных митингов после выборов в различных регионах, где существуют штабы ФБК и сторонники блогера, готовые за деньги реализовывать его деструктивные для государства планы, даже если объективных причин для волнения общества нет.