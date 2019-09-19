МИД РФ рассчитывает на внимание зарубежных коллег к концепции РФ по Персидскому заливу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что нападение на предприятия Saudi Aramco побудит зарубежных коллег более внимательно отнестись к концепции РФ по Персидскому заливу.

Также министр обратил внимание на необходимость объективного расследования атаки на предприятие. Он добавил, что голословные обвинения не помогают расследованию дела, а лишь нагнетают обстановку в регионе.

«Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если Саудовская Аравия или Штаты нападут на Иран, развяжется полномасштабная война. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не намерен терпеть «угрожающее поведение» Тегерана, который власти Саудовской Аравии и Штатов обвиняют в атаке на Saudi Aramco.