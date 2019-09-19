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Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

Полиция Грузии задержала 11 человек за торговлю несовершеннолетними

 Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции

Глава МВД Эстонии не поучаствует во встрече министров ЕС по вопросам миграции
США не дадут Афганистану деньги в связи с коррупцией и непрозрачностью закупок

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Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США

Почему атака на Саудовскую Аравию не в интересах Ирана, но выгодна США
15:59   19 Сентября 2019
Россия

МИД РФ рассчитывает на внимание зарубежных коллег к концепции РФ по Персидскому заливу

МИД РФ рассчитывает на внимание зарубежных коллег к концепции РФ по Персидскому заливу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что нападение на предприятия Saudi Aramco побудит зарубежных коллег более внимательно отнестись к концепции РФ по Персидскому заливу. 

Также министр обратил внимание на необходимость объективного расследования атаки на предприятие. Он добавил, что голословные обвинения не помогают расследованию дела, а лишь нагнетают обстановку в регионе.

«Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если Саудовская Аравия или Штаты нападут на Иран, развяжется полномасштабная война. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не намерен терпеть «угрожающее поведение» Тегерана, который власти Саудовской Аравии и Штатов обвиняют в атаке на Saudi Aramco.

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Автор: Виктория Разумовская
#иран #лавров #политика #персидский залив

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